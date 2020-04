Efter adskillige uger med lange skovture, bøger, tablets, NetFlix, Aula-undervisning og afstand til kammeraterne, var det igen tid til at Gladsaxes små børn skulle i skole og børnehave. På Skovbrynet Skole (og andre steder) blev børnene modtaget med åbne arme. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxes skoler og daginstitutioner åbnede for de mindre børn. Med zoner, farvekodede grupper og masser af udeliv og håndsprit

Af Peter Kenworthy

De små på Søborg Skole blev sidste onsdag mødt af en skoleleder og lærere med flag i hånden, og dannebrog til tops i flagstangen. Mange af børneansigterne var forventningsfulde, og forældrene så alt fra rolige til lettere betænkelige ud.

Hvis det ikke lige havde været for køer, afspærringer, sedler med grå, rød, grøn og gul zone og afkrydsningsskemaer, der mindede om, at coronakrisen stadig er i gang, skulle man tro at det var en festlig ”rigtig” første skoledag.

En venlig påmindelse om, at ”nu skal I huske at gå ind og vaske hænder”, ude ved vejen, hvor forældre (og andre uvedkommende) blev parkeret, var endnu en påmindelse om coronaens smittefare. Forældrene blev også bedt om at fortælle, præcis hvornår deres børn blev hentet, så de kan stå klar ved udgangen, når forældrene kommer.

Eleverne er opdelt i grupper med faste lokaler med to meter mellem bord og stole, toiletter, håndvaske og voksne.

Smil og sprit

Torsdag var det børnehavebørnenes tur. I Børnehuset Regnskoven blev børn og forældre mødt af et skilt i regnbuens farver, hvor der stod ”Velkommen tilbage”, ved siden af information fra Sundhedsstyrelsen og en flaske håndsprit.

Også her var børnene delt op i grupper – otte i alt, blandt andet pink og turkis.

I Regnbuen har man valgt at have to voksne til 5-6 børn, som har garderobe i samme små grupper, og telte udenfor til, når børnene skal spise eller hvis det regner. Til forskel fra på Søborg Skole, må forældrene gerne følge børnene helt ind til deres gruppe, fortalte Maria, der tog imod alle ved indgangslågen, med et smil.