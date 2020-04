Messingsuppe på menuen

Der blev holdt god afstand, da ti medlemmer af FDF Gladsaxe Brass band spillede klassikere på Rosenlund. Foto: Kaj Bonne.

Brassband vakte musikalsk glæde på Rosenlund

Af Peter Kenworthy

– Vi håber at det kan bringe lidt afveksling i den stramme hverdag som beboerne oplever for tiden, fortæller dirigent i FDF Gladsaxes Brass Band, Carl Viggo Jespersen.

Lørdag spillede 10 medlemmer af brassbandet nemlig klassikere for de ældre i Rosenlunds plejeboliger i Mørkhøj. Alt fra Brødrene Olsens ”Smuk som et stjerneskud” og ”I Could Have Danced All Night” fra musicalen My Fair Lady, til hymnen Aberyswyth og Viva Espana. ”Så kan man tænke sig til sydens sol”, som dirigenten sagde med et glimt i øjet, og mens bandet spillede de spanske toner, tittede solen faktisk frem fra sit skjul bag skyerne.

Alt i alt et hyggeligt arrangement, som tydeligvis vakte glæde hos tilhørerne. Der blev i hvert fald smilet, klappet og rokket med på rytmen, mens de fleste fik sig et lille glas.

– Arrangementer som dette gør, at der kommer en god aktivitet, som beboerne kan glæde sig over og synge med på. Vi ved at det betyder meget for vores beboere, fortæller centerleder på Rosenlund, Jeanette Spangsberg.