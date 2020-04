Mundbind eller ej

Halvdelen af alle medarbejdere på ældreområdet, rengøringsområdet og driften skal til at bære mundbind

Gladsaxe Bladet har hørt fra flere der arbejder i hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune, og servicerer og giver personlig pleje til hjemmeboende ældre borgere, som fortæller at de har efterlyst værnemidler til beskyttelse mod coronasmitte.

Gladsaxe Kommune fortæller, at det er rigtigt at personalet ikke bærer værnemidler som masker, før borgeren er syg eller der er en begrundet mistanke herfor, fordi man følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Når de kommer på besøg, bliver medarbejdere i hjemmeplejen bedt om at bruge mundbind, briller, overtrækskittel og handsker, hvis en af borgerne er smittet eller der er mistanke om dette, og vedkommende ikke selv kan tage mundbind på.

Gladsaxe Kommune har dog besluttet at deltage i et stort landsdækkende forsøg, som går ud på at undersøge, hvorvidt det har nogen betydning at bære mundbind, hvor alle medarbejdere på ældreområdet, rengøringsområdet og driften deltager. Halvdelen af deltagerne skal bære mundbind mens den anden halvdel ikke skal.

