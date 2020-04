Økonomisk håndsrækning til erhvervslivet

Gladsaxe Kommune fremrykker investeringer og udskyder betaling af ejendomsskatter

Af Redaktionen, redigeret

Et enigt økonomiudvalg i kommunen besluttede på et ekstraordinært møde i sidste uge at fremrykke en række planlagte anlægsinvesteringer i 2021-2023 til nu.

Kommunen kan derfor bidrage med en markant økonomisk håndsrækning til det lokale erhvervsliv på op mod 115 millioner kroner, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Der er tale om investeringer i klimaforbedringer i de kommunale bygninger og løbende renoveringsarbejder for knap 40 millioner kroner og 25 millioner kroner til modernisering af kommunens vejbelysning til LED belysning. Samtidig har forsyningsselskabet på vandområdet – Novafos – tidligere besluttet at øge aktiviteten med 50 millioner kroner.

– De forskellige anlægsinvesteringer vil blive iværksat hurtigst muligt, og vil således forhåbentligt kunne bidrage til, at det lokale erhvervsliv kan komme stærkt ud på den anden side af coronakrisen, fortæller kommunen.

For yderligere at kunne understøtte det lokale erhvervsliv har et enigt økonomiudvalg desuden besluttet at følge regeringens opfordring til at udskyde erhvervslivets betaling af ejendomsskatter i 2020 til 2021 på i alt cirka 34,5 millioner kroner, tilføjer man.