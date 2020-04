Oliemarkedet bryder sammen: negativ oliepris er en realitet

SPONSORERET INDHOLD: For første gang i verdenshistorien er prisen på olie nu negativ. Hvordan kan det gå til, og hvordan påvirker det benzinpriserne? Læs mere om oliekrisen her.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at der er stor tumult og nervøsitet på de globale finansmarkeder i øjeblikket. Det gælder først og fremmest på verdens aktiemarkeder, hvor kurserne efter lidt tøven tog et ordentligt slag efter udbredelsen af COVID-19, for så efterfølgende at stige ganske betragteligt igen; tilsyneladende uden positive nyheder fra hospitalssengene. Aktiehandel har med andre ord ikke været for sarte sjæle i 2020.

Køb olie og få penge for det

Nu er turen så kommet til olieprisen. Prisen på olie har været ramt både af COVID-19, men i høj grad også af et sammenbrud i forhandlingerne mellem olieinteressenterne Rusland og OPEC; sidstnævnte ledt an af Saudi-Arabien. De to oliemagter kunne ikke blive enige om at begrænse udbuddet af olie, og dermed holde en hånd under olieprisen. I stedet er pumperne fortsat ufortrødent på trods af den faldende efterspørgsel.

Stigende udbud og faldende efterspørgsel har som bekendt en negativ effekt på prisen. Og selvom Rusland og OPEC sidenhen har indgået en aftale om at skære i produktionen, ser det ud til, at aftalen kommer en kende for sent.

Således ramte prisen på en tønde amerikansk olie leveret i maj negative priser. Det betyder, at sælger skal betale køber for at slippe af med olien, og det er aldrig før sket med denne type oliehandler. Vi er derfor vidner til et historisk prisfald på oliemarkederne.

Det kan måske undre, at prisen på olie kan være negativ, men årsagen hertil skal først og fremmest findes i den manglende efterspørgsel. Når oliehandlere køber olie, opbevarer de olien på olielagre. Det betaler de for. Når efterspørgslen er lav, er oliehandlere ikke interesserede i at fylde deres olielagre op. De ønsker ikke at stå med store udgifter til opbevaring af olie alt imens efterspørgslen på olien er minimal. Derfor den negative oliepris.

Faldende benzinpriser

En lavere oliepris betyder som udgangspunkt også en lavere benzinpris, og det er allerede kommet vi danskere til gode. Over de seneste uger er benzinprisen faldet en del grundet den igangværende oliekrise.

Noget tyder dog på, at de lave benzinpriser bliver en relativt kort fornøjelse. Ser vi på prisen for levering af en tønde amerikansk olie i juni, er der ikke sket nogen nævneværdig udvikling i prisen her, og samtidig må det formodes, at den nylige aftale mellem Rusland og OPEC også snart får indflydelse på olieprisen. Endelig vil der i den kommende tid formentligt også opstå en række konkurser i olieindustrien som resultat af den lave oliepris, hvilket igen vil begrænse efterspørgslen. Det er nok en god idé at få tanket bilen, mens priserne stadig er lave.