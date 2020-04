Påsken ikke på pause

Buddinge Kirke Foto: Kaj Bonne

Kirkerne er lukket i påsken, men de fejrer stadig årets vigtigste kristne højtid

Af Redaktionen, redigeret

Der er åbent på genbrugspladsen, i Meny og Silvan. Men kirkerne holder lukket på grund af fare for coronasmitte. Også i den nok vigtigste kristne højtid – påsken. Men dette betyder ikke at påsken er aflyst i Gladsaxes kirker.

I Buddinge Kirke har man valgt ikke at lave onlinegudstjenester i påsken, fordi det kræver for mange resurser og teknisk snilde.

Til gengæld kan man klikke ind på kirkens hjemmeside – buddingekirke.dk – og finde åndelige andagter og påskefortællinger til børnene, eller gå forbi den lukkede kirke og se en påskeudstilling i vinduerne ud mod Buddingevej, fortæller præst Jakob Søvndal.

– Det er samtidig en særlig mulighed for familierne at være sammen, og få fejret påsken derhjemme på en særlig måde, når nu kirken er lukket. Og man kan også altid ringe til os præster og snakke med os, hvis man har brug for det, tilføjer Jakob Søvndal.

pk