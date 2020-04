Penge til lokale medier

Ny aftale kompenserer medier for tabte annonceindtængter under coronakrisen. Dette er ikke mindst vigtigt for de lokale ugeaviser. Foto: Peter Kenworthy

Kulturministeren havde flere penge med til lokale medier, efter forhandlinger med Folketingets medieordførere i første omgang var brudt sammen

Af Peter Kenworthy

Medierne oplever under coronakrisen fald i annonceindtægter, men kan ikke få kompensation gennem regeringens hjælpepakker, da journalisterne fortsat arbejder. Dette har allerede resulteret i masser af fyringer på redaktionerne, og at flere medier er lukningstruede.

Folketingsmedlem og medieordfører for Enhedslisten, Søren Søndergaard fra Gladsaxe, deltog sidste mandag i et forhandlingsmøde om mediernes situation med kulturminister og kirkeminister, Joy Mogensen (A), sammen med folketingets andre medieordførere.

Her var planen at slå et slag for corona-hjælp til de regionale og lokale medier, herunder lokale ugeaviser som Gladsaxe Bladet. Forhandlingerne brød dog sammen, da ordførerne afviste kulturministerens udspil.

– De lokale ugeaviser og distriktsblade, som der er 250 af, som ikke får gavn af mediestøtten, skulle ifølge ministeren modtage 12,5 millioner kroner til deling. Dette blev totalt afvist af ordførerne, blandt andet fordi beløbet er alt for lille, udtalte Søren Søndergaard til Gladsaxe Bladet, efter mødet.

– I en situation hvor der mere end nogensinde er brug for samfundets demokratiske infrastruktur – i form af information, debat og diskussion – er det nærmest en fornærmelse, at man har et udspil fra regeringen på 12,5 millioner kroner til de lokale medier, når der ellers deles milliarder ud til andre dele af samfundet, tilføjede han.

Havde flere penge med

Allerede to dage senere – 1. april – mødtes kulturministeren igen med Folketingets medieordførere over Skype. Og nu havde kulturministeren væsentlig flere penge med til forhandlingerne.

Regeringen, Venstre, SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Konservative, Alternativet og de fire grønne løsgængere blev på mødet enige om en kompensationsordning, der støtter de økonomisk pressede medier med 180,0 millioner kroner i 2020, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Der er, ifølge aftalen, enighed om en såkaldt platformsneutral kompensationsordning rettet mod tabte annonceindtægter som følge af coronavirussen hos trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, kommercielle radioer, magasiner og fagblade, tilføjer man.

– Ordningen kompenserer for ovenævnte medietypers tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 efter følgende satser: 60 procent af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 30-50 procent. 80 procent af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 50-100 procent, kan man blandt andet læse i aftalen.

– Jeg er glad for, at vi har givet en hjælpende hånd til Gladsaxe Bladet og alle de andre lokale ugeaviser. Politiken og Berlingske bringer jo ikke oplysninger om hvad der foregår i Gladsaxe, med mindre der er en kæmpe skandale, og derfor er de lokale aviser vigtige. Vi er afhængige af de lokale ugeaviser til lokal information og demokratisk debat, fortæller Søren Søndergaard.