Pleje på programmet

Der blev klippet, masseret og behandlet til den store guldmedalje i sidste uge. Her hos Salon Exaudi i Høje Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne

I sidste uge blev det igen muligt at blive klippet, masseret og få ordnet fodtøjet. Færre kunder i butikken og god hygiejne skal mindske smitterisikoen

Af Peter Kenworthy

Mange butikker – blandt andet i detailhandlen – har haft åbent for kunder under coronakrisen. I sidste uge fik alt fra frisører, fodterapeuter, massører og tatovører til køreskoler, forskningslaboratorier og domstolene lov til at åbne op af regeringen, mens restaurationsbranchen, højskoler og efterskoler må vente.

Ifølge retningslinjer fra myndighederne skal der holdes afstand, så kunder ikke sidder klods op ad hinanden i frisørstole eller venteværelser, og der skal sikres en god hygiejne, for eksempel ved grundig rengøring af redskaber mellem forskellige kunder.

Klinik for Fodterapi følger alle Sundhedsstyrelsens forholdsregler, fortæller Pia Larsen og Karen Bagger, og man er derfor blandt andet kun en medarbejder på arbejde ad gangen, hvilket giver nogen lange arbejdsdage.

– Vi behandler stadig først og fremmest kritiske patienter. Vi har lang tid imellem patienterne, så vi kan nå at spritte af og gøre ordentlig rent. Det positive i det er at patienterne har været så glade og forstående – også de patienter som ikke umiddelbart har kunnet få en tid. For vi er nødt til alle sammen at give og tage og passe på hinanden i denne tid, tilføjer Pia Larsen.

Også hos Salon Exaudi er man glad for at være startet op igen. Også selvom arbejdsdagen byder på masser af håndsprit og færre kunder i frisørbutikken af gangen, så man kan overholde alle myndighedernes retningslinjer.

– Vi har ikke kedet os, og det er jo dejligt at komme tilbage til livet igen, selvom der er mange forhindringer og det er en helt anden arbejdsdag. Der skal ekstra meget til. Hver gang en kunde har rejst sig op, så skal der gøres rent på hele betjeningspladsen, fortæller frisør Vibe Exaudi.

Op ad bakke

Hos Behandlingscenter Gladsaxe på Gammelmosevej er det indtil videre dem som har været på en akutliste som er blevet prioriteret, fortæller man. Der kan nemlig kun være en person i venteværelset af gangen, der er kun en medarbejder på arbejde, og det tager en halv time at gøre rent efter en times massage.

– Så det er lidt op ad bakke med at få den indtægt vi havde før. Også fordi vi ikke har fået en krone fra hjælpepakkerne endnu, fortæller ejer Karin Køie. Hun har måttet sende medarbejdere hjem med løn, men hvis der ikke sker noget kan hun blive nødt til at fyre folk, tilføjer hun.

– Kunderne er dog glade for igen at kunne få den behandling de har brug for, og de er forberedt på den nye situationen, med ekstra håndvask og håndsprit. Og mange af kunderne har tilkendegivet, at de godt vil betale mere for deres behandling, fortæller Karin Køie.

Hos Jans Køreskole han man valgt at træde på bremsen, og vente med at starte op til den 28. eller 29. april. I første omgang med teori, hvor det er nemmere at holde afstand. Men kun hvis der er kommet ordentlige retningslinjer, fortæller kørelærer Jan Juel.

– Jeg synes at det er for tidligt at kørelærerne har fået lov til at starte op. Man burde have ventet en smule og set om der kom en stigning i coronasmitten andre steder, tilføjer han.