Sammen og hver for sig OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den foregående uge var modsætningsfyldt. Kirkerne forblev lukkede under påskefejringen, statsministeren åbnede for skoler og daginstitutioner, og beboerne i Høje Gladsaxe sang fra altanerne foråret – der til anledningen viste sig fra sin bedste og mest solrige side – ind med ni danske klassikere. Monique Nielsen fra Vores HG (tv) og den lokale præst, Morten Miland, sang for. Foto: Kaj Bonne.

Der blev spillet musik og sunget og skrålet med fra altanerne i Høje Gladsaxe

Af Peter Kenworthy