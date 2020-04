Skal finde en stor bunke penge

Finansieringsbehovet er øget med 200 milliarder under coronakrisen

Folketingets hjælpepakker i forbindelse med udbruddet af coronavirus øger statens finansieringsbehov markant, selvom Danmarks lave statsgæld og sunde offentlige finanser sikrer et godt udgangspunkt for at finansiere de øgede udgifter, skrev Danmarks Nationalbank i en analyse 15. april.

– En fremskrivning af statens forventede indtægter og udgifter viser, at staten i perioden fra begyndelsen af april til slutningen af juli skal finde finansiering for godt 250 milliarder kroner. Sammenlignet med det forventede finansieringsbehov inden coronakrisen er finansieringsbehovet i denne periode steget med godt 200 milliarder kroner, tilføjer Nationalbanken.

