Skoler og daginstitutioner åbner

Gladsaxes mindre børn får udeliv, faste voksne og nødundervisning efter påske

Af Peter Kenworthy

Børnehuse og dagpleje åbner for alle børn på torsdag 16. april i Gladsaxe Kommune, med mest mulig udeliv – mindst den halve dag for børn og personale – og samme børnegruppe med fast voksen hele dagen. Gladsaxe Kommune ansætter nye medarbejdere til praktisk arbejde, herunder vask af legetøj og afspritning, og opgradere rengøringen, fortæller kommunen. De fleste børnehuse vil have åbent fra 8-16.

Skolerne åbner, men med nødundervisning. 0.-1. klasserne starter onsdag 15. april og møder klokken 8, 2.-3. klasserne starter torsdag og møder klokken 8.15, og 4.-5. klasserne starter fredag og møder klokken 8.30. Klasserne bliver delt op, så myndighedernes anvisninger om gruppestørrelser overholdes – mange i tre hold. Alle skoler vil have udendørs afleverings- og afhentningszoner. Eleverne skal selv have madpakker med.

De får fire timers undervisning om dagen, og der er nødpasning i SFO om eftermiddagen – som kommunen opfordrer forældre til at bruge mindst muligt. Der er desuden morgenåbent i SFO fra klokken 7. Hvis ens barn skal i morgen-SFO eller i SFO efter klokken 15, skal man melde sine børn til.

6.-9- klasse fortsætter med fjernundervisning, som starter onsdag. Der er samtidig stadig nødpasning – i princippet døgnet rundt – for alle elever, der har forældre, der løser kritiske samfundsfunktioner. Alle skoler vil have en særlig opmærksomhed på, hvordan de på kan markere 9.klassernes afslutning på ni års skolegang bedst muligt, skirver skolechef Michael Mariendal i et forældrebrev.

Elever på specialskoler, gruppeordninger og ungdomsskolens heltidsundervisning start i skole onsdag 15. april. Elever i specialskolerne møder fra 8-12 og på ungdomsskolen fra 9-13.

Institutioner og skoler modtager ikke syge børn (eller medarbejdere), og barnet bliver sendt hjem eller skal hentes, hvis det er sygt, fortæller Børne- og Kulturforvaltningen i et forældrebrev.

– Vi har fået stramme sundhedsmæssige retningslinjer, som vi selvfølgelig skal følge og samtidig skal vi sikre at børnene får en god og tryg hverdag, hvor de kan trives og være sammen med deres venner, fortæller chef for Dagtilbud og Sundhed, Margit Gleerup.

Hun tilføjer, at der er planlagt små grupper for børn og voksne, værnemidler er skaffet, der er bestilt telte til legepladserne, og rengøringsplaner er på plads.

– Selvfølgelig vil der måske være ting vi har overset eller som alligevel ikke blev som vi har planlagt, men jeg er meget fortrøstningsfuld. Forældrene kan trygt aflevere deres børn på torsdag, siger Margit Gleerup.