Sport på skærme og standby

Gladsaxes sportsklubber må tænke kreativt for tiden. Flere af dem træner ”sammen” online, og Gladsaxe Taekwondo Klub skal endda deltage i et online-stævne. Foto: Kaj Bonne.

Coronavirussen har stukket en kæp i hjulet på sportsverdenen. Klubberne har det svært, men lever videre - blandt andet online

Af Peter Kenworthy

Kontakten med omverdenen for lærere, politikere, journalister og den brede befolkning foregår i høj grad over nettet for tiden. Gladsaxes sportsklubber og –institutioner har også været nødt til at tage digitale værktøjer i brug.

Hos Sports College Gladsaxe (SCG) tilbyder man fortsat træning for eleverne – nu via sociale medier, over mail og telefonen.

– For morgentrænings vedkommende laver alle de specifikke linjetrænere programmer til deres elever. Det kan være alt fra videoer, billeder, “papir”, mail eller telefonsamtaler. Eleverne træner så hjemme i stuen eller haven – og enkelte af dem deler så deres træning på vores sider på de sociale medier, så eleverne kan se hvad hvert enkelt får udrettet af træning, fortæller Magnus Gjesing Christensen fra SCG.

Der bliver også lavet live-træninger på SCG’s Instagram og Facebook-profiler, som elever og andre interesserede kan være med til.

Taekwondo-stævne over nettet

I Nordirland holdt man et online taekwondostævne for nogle uger siden, hvor udøvere fra hele verden uploadede en video at deres serie på Facebook.

– Stævnet var en kæmpe succes, og man har nu besluttet at tage ideen op i Danmark også. Den 12. april afholdes Danmarks første online-stævne i taekwondo-teknik. Fra Gladsaxe deltager både dommere og udøvere. Medaljer og diplomer bliver eftersendt med posten, fortæller Ina Diget fra Gladsaxe Taekwondo Klub.

Det Europæiske Taekwondo Forbund har også taget ideen til sig, og afholder i starten af maj de første online åbne Europamesterskaber, hvor Gladsaxes Lisa Lents får en fremtrædende rolle som del af det europæiske forbunds pressekorps, tilføjer hun.

Savner klorvand , kastebure og medaljer

Andre sportsklubber har det sværere – blandt andet Gladsaxe Svømmeklub, fordi man jo ikke får meget ud af virtuel svømmetræning.

– Al træning er naturligt udfordret med tanke i at vandet og bassinet er vores kerneelement. Hverdagen er noget anderledes og vi savner klorvandet. Men generelt har vi fået øjnene op for muligheden omkring videomøder, som vi benytter dagligt for tiden, fortæller klubchef, Kim W. Marquardt.

– I vores konkurrence- og ungdomsafdeling er der daglig kontakt til svømmerne. Der sendes træningsprogrammer, laves online fællestræning og holdes video-holdmøder. Det er vores oplevelse at svømmerne er særdeles aktive og tager udfordringen positivt op, i forhold til at opretholde formen og skarpheden i både krop og sjæl, tilføjer han. Også Bagsværd Atletik Club er hårdt ramt, blandt andet fordi alle træningslejre er aflyst, anlæggene er aflåst, og den tekniske træning, som kræver kastebure, spring- anlæg eller andet udstyr på stadion, ikke kan gennemføres, fortæller formanden Anne Line Mørck.

– Medlemmer er henvist til hjemmetræning, og løb i fællesskaber er ligeledes sat på pause. Vi har en lille elite-løbegruppe som mødes og træner i skoven og sørger for at holde god afstand og maksimalt være ti i gruppen. Det hjælper at have hinanden når modet og motivationen skal holdes oppe, men det er svært for alle at holde kontakt, fortsætter hun.

Hos Gladsaxe Bears havde man stadig gode muligheder for guldmedaljer i ishockeyens 1. division. Men så meldte ishockey-unionen ud, at sæsonen var slut, og så var klubben nødt til at sende alle spillere på tidlig sommerferie, fortæller sportschef i Gladsaxe Bears, Jacob Volf.

– Alle trænere er blevet bedt om at give deres spillere et hjemmetræningsprogram, så de kan holde sig lidt i gang indtil sommertræningen går i gang i starten af maj. Og vi håber og beder til at vores sponsorerer vil være med til at bakke op om klubben i den kommende tid, tilføjer han.

Klubben har nemlig mistet en del indtægter på grund af den forkortede sæson, og har derfor sat en indsamling i gang, hvor man blandt andet sælger såkaldte ”spøgelses-flæskestegssandwich” til de aflyste slutspilskampe.