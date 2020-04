Sprit og sjov

Der er god køkultur foran Gladsaxes daginstitutioner, når børnene skal hentes om eftermiddagen. Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxes små børn er startet i skole og børnehave

Af Peter Kenworthy

Opstarten i kommunens børnehaver og skoler er i det store hele gået godt, selvom der er visse udfordringer.

På Vadgård Skole synes skoleleder Ole Hovmand, at de har haft pænt travlt med at få klasselokaler klar og gjort rent. Og en af udfordringerne fremadrettet bliver at holde afstand hele skoledagen, mener han.

– Forældrene er lettede og tilfredse. De har meldt tilbage at de er blevet godt informeret, og at deres børn er glade for at skulle i skole. Men jeg er spændt på hvordan det kører, når børnene har siddet på to meters afstand og har vasket hænder hver anden time i et par uger, siger Ole Hovmand.

Også på Enghavegård Skole har man været presset på tid, men har mødt glade forældre og nærmest kåde børn.

– Jeg synes at det er gået meget godt, og personalet har løst opgaven til kryds og slange. At holde afstand er et fokuspunkt, men jeg har ikke hørt fra lærerne at det er svært af få eleverne til at holde afstand – i hvert fald ikke i lokalerne, fortæller konstitueret skoleleder, Kristoffer Almer Færkel.

Samtidig kan der komme noget godt ud af, at børnene lærer at håndtere hygiejne, og at nogen af lærerne får mulighed for at prøve at have elever i en anden aldersgruppe end de plejer, tilføjer han.

Små grupper giver tryghed

På Søborg Skole er man blevet mødt af tålmodige forældre, som har forberedt deres børn på den nye situation, og af omstillingsparate og engagerede medarbejdere, fortæller faglig leder af indskolingen, Gitte Friis.

– Og at børnene møder ind i små grupper, med tre voksne til hver klasse – det er da en meget god dag at møde ind til, og det er med til at skabe en yderligere tryghed for børnene, tilføjer hun.

Kristian fra Søborg har afleveret sin yngste i 3. klasse, selvom han gerne havde ventet en måned længere, på grund af den øgede smittefare.

– Genåbningen af skolerne med de små klasser er del af en velovervejet plan, hvor man får målrettet spredt smitten ud i samfundet til dem som bedst kan tåle det, mener han dog.

Og hans søn har været glad for at komme tilbage i skole, selvom børnene havde svært ved at overholde den påbudte afstand, tilføjer han.

Også Martin, som for nogle uger siden i Gladsaxe Bladet fortalte om at balancere arbejds- og familiehjemmeliv, har sendt sin 6-årige i børnehave og den 8-årige i skole. Også her gik ugen rigtig fint.

– Vi har ingen bekymringer ved at sende ungerne tilbage. Jeg anser dem slet ikke som forsøgskaniner, som jeg har læst at nogle forældre vurderer det. Nu er kurven fladet ud og vi har kapacitet og kontrol med situationen. Jeg synes egentlig at det ville være et farligere forsøg, at blive ved med at holde samfundet nedlukket, fortæller han.

I kommunens børnehaver er der også blevet knoklet, for at institutionerne var klar til at tage imod de helt små.

Maria Leon er mor til et barn i vuggestuen og et barn i børnehaven i Børnehuset Midgård. Hun er rigtig tilfreds med den indsats som institutionen, ledere og pædagoger har lagt for dagen, under vanskelige forhold og omstændigheder, fortæller hun.

– Det har været en rigtig positiv oplevelse. Institutionen har været rigtig godt organiseret, og børnene har været så glade og fulde af liv, når vi har hentet dem, siger Maria Leon.

– Det er tydeligvis en anden hverdag end de er vant til, som vores børn har mødt, så lad os se hvordan det kommer til at gå i de kommende uger. Men jeg tror kun at tingene vil blive bedre fra nu af, i takt med at flere af deres venner vender tilbage, og børnene vænner sig til de nye forhold, tilføjer hun.

Børnehusleder i Børnehuset Midgård, Roger Radin, har også været tilfreds med opstarten, fortæller han.

– Alle har knoklet og det er gået rigtig fint. Forældrene har været meget hjælpsomme og forstående, og det er alt i alt det der skal til, for at få en god start i sådan en situation, tilføjer han.