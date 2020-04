Men det er forsvarligt at åbne skoler og dagtilbud, siger Sundhedsstyrelsen

Af Redaktionen, redigeret

– Når Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er forsvarligt at åbne for disse tilbud [skoler og dagtilbud], skyldes det bl.a. den overordnede udvikling i den hjemlige epidemi, som ser ud til at få et mere langvarigt og knap så voldsomt forløb. Samtidig peger viden fra udlandet, herunder Island på, at der ikke ses så mange smittede hos børn, og børn der får COVID-19 får ofte ganske milde forløb, og de smitter sandsynligvis heller ikke så meget, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse i dag.

Når man genåbner dele af samfundet, så vil der dog også være en større risiko for smittespredning, og der vil formentlig også komme en stigning i smitten, tilføjer Sundhedsstyrelsen. Man fastholder samtidig at børn der bor i en husstand med en eller flere personer i risikogruppen, som udgangspunkt godt kan komme i skole eller daginstitution.

Sundhedsstyrelsen har for nyligt ændret anbefalinger om, hvorvidt smittede personer uden symptomer kan smitte andre med coronavirus fra ”meget lille” til ”betydelig”.

– Vi er opmærksomme på, at smitten fra personer uden symptomer godt kan være betydelig på befolkningsniveau, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Hvis man er utryg ved at sende sit barn i skole eller dagtilbud, bør man tale men barnets læge eller ledelsen på skolen, anbefaler Sundhedsstyrelsen.