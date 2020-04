Støtte til kultur og fritidsliv

Nedlukningen af Danmark rammer også kultur og fritidslivet og har store konsekvenser for forenings- og aftenskoleområdet.

Serdal Benli, formand for Folkeoplysningsudvalget (SF)

Nedlukningen af Danmark rammer også kultur og fritidslivet og har store konsekvenser for forenings- og aftenskoleområdet. Indtil videre er alle fritidsaktiviteter og faciliteter lukkede for at forhindre smittespredning. Større arrangementer er aflyst til og med august, hvilket kan give økonomiske udfordringer for mange af vores foreninger.

Kulturen og fritidslivet er pulsåren i vores fællesskab. Det giver sammenhængskraft i menneskers liv og er med til at skabe forudsætningerne for, at det hele menneske kan udfolde sig. Vi skal derfor politisk gøre alt for at holde hånden under vores foreninger. Som kommune har vi lovmæssige forpligtelser til at hjælpe foreningerne og regeringens nye bekendtgørelser og hjælpepakker kan afhjælpe en del af problemstillingerne. Men hvis vi skal afbøde de store konsekvenser, og alle vores foreninger og deres aktiviteter skal overleve coronakrisen, skal vi gøre mere.

De nye bekendtgørelser fra kulturministeren giver kommunerne mulighed for at udbetale de tilskud, som foreninger og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningen. Dette betyder, at der gives mulighed for, at foreninger og aftenskoler kan fastholde deres tilskud i perioden, selvom de ikke har gennemført aktiviteterne. Den mulighed skal vi i Gladsaxe benytte os af og hjælpe vores foreningsliv. Dette var også indstillingen og anbefalingen fra et enigt Folkeoplysningsudvalg, der opfordrer kommunens Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg til at udnytte bekendtgørelsens muligheder for at fastholde tilskud til foreninger og aftenskoler, selvom de folkeoplysende aktiviteter ikke gennemføres.