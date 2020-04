Tjekker udlændinges Facebook

Foto: Colourbox

Integrationsministeriet bruger blandt andet oplysninger fra sociale medier i forbindelse med behandling af ansøgninger om opholdstilladelse – men ikke i behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab

Af Peter Kenworthy

Der har været en del mediehistorier om kommunernes kontrol af borgernes sociale medier, for at sikre at man ikke udbetalte sociale ydelser til borgere der ikke har krav på dem.

I Gladsaxe Kommune kigger medarbejderne på borgernes åbne Facebook-profiler, i en del af de sager, som man behandler i forbindelse med mistanke om snyd med sociale ydelser.

Hvis man er udlænding, kan man også risikere at Udlændinge- og Integrationsministeriet lige pludselig popper op, som en af dem der har søgt på ens profil på LinkedIn. Eller at ministeriet har været inde og kigge på ens Facebook.

Data fra sociale medier

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet kan der ikke trækkes statistik på anvendelsen af sociale medier til brug for behandlingen af ansøgninger om opholdssager. Og det er således ikke muligt at få svar på, hvor mange udenlandske borgere fra Gladsaxe har fået indsamlet data ved søgninger på sociale medier.

I et svar til Gladsaxe Bladet om hvorvidt man bruger søgninger på sociale medier, og hvad informationerne i så fald bruges til, henholder Udlændinge- og Integrationsministeriet sig til et svar til Folketingets retsudvalg fra april 2018.

Her siger Udlændingestyrelsen blandt andet, at man ”inddrager data fra sociale medier i behandlingen af såvel førstegangsansøgninger om opholdstilladelse som ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse … samt kontrolsager”. Styrelsen vurderer i den enkelte sag, om det er relevant at bruge data fra sociale medier, men hvis man henter oplysninger fra lukkede profiler, indhentes der samtykke fra ansøgerne, tilføjer man.

Indfødsretskontoret indhenter derimod ikke oplysninger fra sociale medier om ansøgere om dansk statsborgerskab i forbindelse med behandlingen af deres sager, fortæller Udlændinge- og Integrationsministeriet til Gladsaxe Bladet.

Ministeriet henviser desuden til et brev fra Folketingets Ombudsmand fra januar. Her står der blandt andet, at Udlændingestyrelsen bruger søgninger på hjemmesider og sociale medier til at vurdere, om en udlænding skal optages på den såkaldte sanktionsliste.

Listen blev indført i 2017. Udenlandske religiøse forkyndere, som er optaget på listen, kan i en periode udelukkes fra at rejse ind i Danmark, hvis de vurderes til at være en trussel mod den offentlige orden i Danmark.