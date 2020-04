Ugleset coronakrise

AB skal nok komme tilbage fit for fight - som Nichlas Rohde var det mod FC Sydvest i sæsonpremieren. Foto: Kaj Bonne.

Det er en svær tid for AB Gladsaxe, fortæller AB’s bestyrelsesformand Torben Oldenborg. Men fans og spillere holder den grønne fane højt

Af Peter Kenworthy

Det er en svær tid at være fodboldklub. Også i AB Gladsaxe, hvor der er hul i indtægterne som følge af coronakrisen. Tilskuerindtægterne er lig nul, og i Copenhagen Event Park, som klubben også driver, er der aflyste konfirmationer og sølvbryllupper. Og udgifterne er der stadig.

Uglernes bestyrelsesformand, Torben Oldenborg, fortæller at han derfor er glad for, at klubben fik Bauhaus som sponsor, efter at den nye butik åbnede i Gladsaxe, samt at han er glad for opbakningen fra dem og klubbens andre sponsorer.

Skal nok være fit for fight

AB nåede lige at få skudt forårssæsonen i 2. division vest i gang, hjemme mod FC Sydvest, inden der blev lukket ned for fodboldverden igen.

Alle AB´s anlæg og træningsfaciliteter er lukket helt ned. Den 21. marts besluttede klubben at sende hele spillertruppen, trænerstaben og administrationen hjem, foreløbigt på ubestemt tid grundet corona-smittefaren.

For truppen står den derfor på frivillig selvplanlagt træning uden for AB’s regi, og spillere og personale i må ikke give interviews eller på anden måde repræsentere klubben, på grund af kompensationsordningen.

– Både vores spillere, trænerstab samt øvrige medarbejdere har vist en særdeles stor forståelse for at dette skridt har været nødvendigt. Det er vi rigtigt glade for. Disse livgivende kompensationsordninger, som Folketinget har vedtaget at vi nu kan få adgang til, er vi ligeledes dybt taknemmelige for, fortæller Torben Oldenborg.

Torben Oldenborg siger at han håber på at AB får mulighed for at spille sæsonen til ende, og at spillerne nok skal være fit for fight, hvis og når det sker.

– Det ligger i deres DNA. De fleste er opdraget i vores eget system, og ved hvad der skal til for at holde sig fit. Og dem der kommer udefra kommer ofte til klubben, fordi træningen her er kvalificeret, tilføjer han.

Grønne hjerter

Det er også svært at være fodboldfan for tiden. Ikke mindst fordi man hverken kan komme på Gladsaxe Stadion og se fodbold, og fordi man må have de gamle videobånd, dvd’ere eller YouTube-knappen på remoten frem, hvis man vil se fodbold i fjerneren.

AB’s fans er vant til at synge Gladsaxe Station – og et utal af stadions vest for Storebælt – op med klar og høj røst. Og i disse mere mørkegrønne tider, er fansene særligt grønne i hjertet, og tjenestevillige, fortæller Torben Oldenborg.

– Fansene vil hellere end gerne hjælpe. Der bliver udloddet ting og sager, og der blev lavet en virtuel kamp mod Aarhus Fremad, der skrabede tusindvis af kroner ind, fortæller han.

Klubben overvejer at holde en støttefest for fansene, oppe i loungen på Gladsaxe Stadion, når mødeforbuddet er ophævet, tilføjer Torben Oldenborg.