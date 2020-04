Under 200 er officielt smittet med corona i Gladsaxe

Antal smittede i Gladsaxe ligger per indbygger nogenlunde på niveau med København

Af Redaktionen, redigeret

Ifølge tal fra Statens Serum Institut, opgjort 24. april, er der testet 1.948 Gladsaxe-borgere. Der er samtidig rapporteret 186 COVID-19-tilfælde, hvilket svarer til 267 smittede per 100.000 indbyggere – såkaldt kumulativ incidens.

Den 17. april var der til sammenligning registreret 167 COVID-19-tilfælde i Gladsaxe. Gentofte har, for 24. april, næsten samme tal som Gladsaxe (1.976 testede, 190 tilfælde og 253 smittede per 100.000 indbyggere), Herlev har en større kumulative incidens end Gladsaxe, København nogenlunde samme, mens den for Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner ligger væsentlig lavere.

I Glostrup havde man 24. april 473 smittede per 100.000 indbyggere, mens man i flere kommuner i Jylland havde under 10.

pk