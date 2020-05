117.000 kroner til spejdere

Dansk Ungdoms Fællesråds lokalforeningspulje bevilligede i 2019 117.000 kroner til spejdergrupper i Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

I 2019 har Dansk Ungdoms Fællesråds lokalforeningspulje på baggrund af ansøgninger bevilliget i alt 117.000 kroner til forskellige initiativer i Gladsaxes ungdomsforeninger.

Pengene gik til fire spejdergrupper. 1. Søborg Gruppe fik næsten 70.000, FDF Mørkhøj 25.000, Gyngespejderne 20.000 og KFUM-Spejderne Søborg Gruppe lidt over 3.000 kroner, skriver Dansk Ungdoms Fællesråd i en pressemeddelelse.

I puljen har lokalforeningerne kunnet søge om penge til for eksempel at afvikle større arrangementer, workshops og kampagner; til anskaffelser og materialer som uniformer, instrumenter, telte, elektronik, trailere, kanoer samt mindre nybyggerier som shelters og mindre renoveringer af foreningens lokaler.

Foreninger der er økonomisk presset på grund af corona-situationen, kan også få hjælp af lokalforeningspuljen. Folketinget vedtog før påske en aftale, der skal hjælpe foreninger, som på grund af krisen lider økonomiske tab. Aftalen betyder at Dansk Ungdoms Fællesråds pulje indtil videre bliver tilført 2,5 millioner kroner. De konkrete retningslinjer er stadig under udformning, og lokalforeninger kan få mere at vide hos Dansk Ungdoms Fællesråd.