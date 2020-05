2. division skal afgøres i slutspil

Nu skal der igen sparkes til bolden på Gladsaxe Stadion af Daniel Warmbach og co. Dog nok uden tilskuere. Foto: Kaj Bonne.

Den nuværende stilling i 2. division fastfryses i grundspillet og afsluttes med slutspilskampe

Af Peter Kenworthy

Fra senest 17. juni (og eventuelt allerede i weekenden i uge 24) og frem til 5. juli afsluttes AB Gladsaxes sæson i 2. division med seks slutspilskampe.

– Med basis i en fastlåsning af grundspillet efter 17 runder, og klubbernes hidtil opnåede point/mål, dannes op- og nedrykningspulje med 12 hold i hver pulje. Her spiller alle klubber seks kampe – tre hjemme og tre ude – mod de seks klubber, man ikke har mødt i grundspillet.

Det fortæller Divisionsforeningen i en pressemeddelelse, dog med det forbehold at samfundet er åbnet i tilstrækkelig grad til at fuldføre fodboldkampe i juni, og ligaen bliver en del af fase 3 af genåbningen.

– Er det ikke muligt at spille kampe i 2. Division, som senest en del af genåbningsfase 3, afsluttes turneringen uden yderligere kampe. Beslutning om op og nedrykning tages i givet fald, hvis det bliver aktuelt, udtaler direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen.

– Det har været et langt, meget anstrengt forhandlingsforløb op til i dag med mange forskellige meningstilkendegivelser, som primært skyldes klubbernes mange forskelligheder, hvorfor Divisionsforeningen har måtte skære igennem, siger ABs bestyrelsesformand Torben Oldenborg.

AB har selv i hele forløbet ønsket at spille så meget fodbold som overhovedet muligt frem for at få en skrivebordsafgørelse om op- og nedrykning, tilføjer han.

Kampene bliver uden tilskuere, men der bliver arbejdet på at sikre liveoptagelser af kampene via Ekstra Bladet, så man alligevel kan følge med.

AB Gladsaxe har, som stillingen ser ud nu, 27 point. FC Helsingør og Aarhus Fremad har flest point, med henholdsvis 44 og 38. Der bliver en oprykker til 1. division.