250S og kollektiv trafik

Movia, Gladsaxe Kommune og byrådsmedlemmerne har efter omlægningen af 250S set et faldende passagertal på ca. 200 daglige passagerer fra Høje Gladsaxe, et fald på ca. 18%.

Af Michael Dorph Jensen

Michael Dorph Jensen, Enhedslisten

Movia, Gladsaxe Kommune og byrådsmedlemmerne har efter omlægningen af 250S set et faldende passagertal på ca. 200 daglige passagerer fra Høje Gladsaxe, et fald på ca. 18%. Der har været meget borgerkritik fra Høje Gladsaxes beboere over omlægningen. Nu kører 250S fra Trafikpladsen ad Gladsaxe Møllevej og ned på Hillerødmotorvejen. Det har været succesfyldt i forhold til mange nye passagerer fra erhvervskvarteret. Stoppestedet Mørkhøj inden nedkørslen på motorvejen er også et nyt bustilbud til dele af Mørkhøj, som har været forsømt i forhold til kollektiv bustransport.

Enhedslisten har, lige som byrådsmedlem Lise Tønner, der i det forrige Gladsaxeblad foreslår en omlægning af 250S, så den fra Gladsaxe Møllevej f.eks. via Vandtårnsvej eller Sydmarken stopper ved Høje Gladsaxe, haft lignende tanker. Dog med den finte, at 250S hver anden afgang springer Høje Gladsaxe over og betjener Mørkhøj, således at borgerne her ikke stilles ringere.

En ny rapport fra konsulentfirmaet COWI viser, at blot 10% vælger bus som kollektivt transportmiddel. Dette tal dækker både pendling ind og ud af Gladsaxe og intern bustransport i kommunen. 57 % vælger bilen.

Vi ønsker, at flere vælger kollektive trafik. Det kræver smarte løsninger, hvor kombinationen af cykel, fodgænger, bus, tog, metro, letbane og klima spiller sammen.

Beslutningen om busbestillingen i Gladsaxe bliver taget i oktober. Det er vigtigt at justere og lytte, så flere borgere i både Mørkhøj, Høje Gladsaxe, og Værebro ser bus som en mulighed.