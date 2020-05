Åben igenbrug

Røde Kors-butikken i Bagsværd. Foto: Arkivfoto: Kaj Bonne.

Genbrugsbutikkerne åbner op igen med sprit, afstandsmærkning og brede smil

Af Peter Kenworthy

Genbrugsbutikkerne har været lukket under coronakrisen for at beskytte både kunder og de ofte ældre frivillige som arbejder i dem. I slutningen af april begyndte butikkerne så at åbne igen.

I Røde Kors-butikken i Bagsværd har man ventet med at åbne, mens de frivillige har gjort butikken klar.

– Vi har rigtig mange frivillige der er sårbare, og nogen er bekymrede. Vi åbner stille og roligt i takt med, at de frivillige kommer tilbage, for vi skal også kunne håndtere kunderne. Men de frivillige er glade for at komme tilbage, for de har savnet det og har virkeligt glædet sig, fortæller aktivitetsleder Carsten Ringive, der selv er frivillig.

I butikken følger man alle myndighedernes anbefalinger – fra et maksimalt antal kunder af gangen, til nyseskærme, afspritning og afstandsmarkering, påpeger han.

Butikken havde, indtil coronakrisen, haft et kanonår med stigende omsætning og mange kunder.

– Så det er lidt ærgerligt at vi er slået lidt tilbage, men vi skal nok klare os og komme igen. Og vi skal nok støtte de ting vi har besluttet, men vi kan aflevere mindre til Røde Kors’ aktiviteter, tilføjer Carsten Ringive.

Røde Kors’ chef for genbrug, Tina Donnerborg, fortæller til Globalnyt, at Røde Kors regner med at halvdelen af organisationens butikker var åbne igen 11. maj.

Organisationen har mistet 14 millioner kroner om måneden i den tid som butikkerne har været lukket, tilføjer hun. 40 procent af indtjeningen fra butikkerne går til internationalt arbejde, mens 60 procent går til arbejde i Danmark.