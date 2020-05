Ældreplejelotteriet

Der er blevet færre medarbejdere per beboer på landets plejecentre. Foto: Kaj Bonne.

Der er vidt forskellige normeringer på plejecentrene, siger rapport

Af Redaktionen, redigeret

Der er stor forskel på normeringerne på tværs af landets plejecentre. I kommunerne med den højeste normering skal personalet på nattevagt tilse halvt så mange borgere som i kommunerne med den laveste normering, viser en undersøgelse, udført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

På nattevagterne varierer normeringerne fra 8 beboere per medarbejder op til 41 beboere per medarbejder i både hverdagene og i weekenderne. Knap så store variationer ses i forhold til dag- og aftenvagter, skriver VIVE i rapporten. – Undersøgelsen viser, at normeringerne på landets plejecentre har ændret sig siden 2017. Hvis man ser på dagtimerne på hverdage, så var der i gennemsnit 2,9 beboere pr. medarbejder i 2017, mens der i dag er 2,6 beboere pr. medarbejder. Samtidig viser opgørelsen, at der er relativt færre medarbejdere på nattevagt i dag set i forhold til 2017. Her er antallet af beboere pr. medarbejder steget fra 20,4 i 2017 til 21,5 i 2019 (hverdage), tilføjer VIVE.

Når man når til Gladsaxe i det tilhørende skema over normeringer, bliver man mødt med et ”der er ikke tilstrækkelige data”, ligesom man gør for otte af de øvrige kommuner.

I en lignende VIVE-rapport fra 2017, kan man dog læse at normeringerne på Gladsaxes plejecentre var på 2,5 for dagvagterne i hverdagen og 4,8 i weekenden, samt 35,3 for nattevagterne i både hverdag og weekend. De andre kommuner havde normeringer på mellem 1,7 og 4,4 på en dagvagt i hverdagen, og mellem 11 og 41,3 på en nattevagt i weekenden.

pk