Annatina og Claudia tager skraldet

Mange tænker ikke over, hvorfor de bare smider ting på gaden og i naturen, til skade for dyr og mennesker. Claudia og Annatina samler op efter skraldesvinene i Mørkhøj. Foto: Kaj Bonne.

To Mørkhøjborgere har taget arbejdshandskerne på. De samler sækkevis af affald som andre har smidt på gaden og i naturen

Af Peter Kenworthy

Mange smider bare cigaretskodder, papir og plastik i naturen og på Gladsaxes gader og stræder, i stedet for at smide det i skraldespanden eller tage det med hjem og smide det ud. Det er dyrt for samfundet, når der skal bruges penge på at samle det ind. Og det er skadeligt og til gene for både dyr og mennesker.

– Plastik bliver til mikroplast som ophober sig i jorden og i vandmiljøer. Herfra kan det havne i dyr og i sidste ende i vores fødevarer. Nogle dyr kan også sidde fast i affald eller måske spise det, fordi de forveksler det med mad, fortæller Danmarks Naturfredningsforening på hjemmesiden affaldsindsamlingen.dk.

– Når dyrene bliver viklet ind i affald, kan de både blive forhindret i at indtage føde eller komme til at hænge fast i andre ting på grund af det affald, de er viklet ind i. Fasthængende dyr får ofte en langsom og smertefuld død, fortæller biolog hos Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen på organisationens hjemmeside.

Sidste år indsamlede danskerne hele 156.000 kilo affald til Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. I år er affaldsindsamlingen udsat til 19. september, hvor der samles affald over hele verden i forbindelse med World Cleanup Day.

Andre samler affald når de er ude og gå tur, eller sætter den lokale affaldsindsamling i system.

Man må gøre noget selv

Annatina Holm og Claudia Bak havde sat formanden for Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune, Tom Vang Knudsen (A), og Gladsaxe Bladet stævne i Mørkhøj i sidste uge.

Her kunne Annatina blandt andet fremvise fire store poser med alt fra plastikkrus, chokoladepapir og McDonald’s-æsker, til cigaretæsker- og skodder, juicebrikker og ukurant plastik i alle mulige afskygninger. Posernes indhold var samlet på en weekend rundt omkring i Mørkhøj.

– Affald i naturen er noget forfærdeligt noget, fortæller Annatina Holm, og Claudia Bak nikker.

– Vores kultur tager naturen for givet. Man føler sig lidt alene i sin frustration, når man ser alt skraldet der ligger på Mørkhøjvej, i naturen og i vandet. Og til sidst føler man, at man er nødt til at gøre noget selv. Man kan ikke redde hele verden, men man kan starte et sted, mener Claudia Bak.

Kræver holdningsændring

Claudia Bak startede derfor gruppen Grønnere Lokalby Mørkhøj for et par måneder siden – en Facebook-side, der hurtigt fik over 80 medlemmer. Men kommunen er også gode til at komme og hente affaldet og levere gribeting, anerkender Annatina og Claudia.

Vi kan dog ikke lovgive os ud af problemet med folk der smider skrald, mener formanden for Miljøudvalget, Tom Vang Knudsen.

– Det skal komme indefra. Der skal en holdningsændring til. De fleste vil gerne, men nogle er rigtig svære at nå ind til. Jeg synes at vi tager det her alvorligt i Gladsaxe, og jeg er glad for at de to unge piger har taget et initiativ, selvom det er sørgeligt at det skal til. Nu kan man spejle sig i nogen der gør noget, men det forpligter, siger han.

– Ja, for det smitter at vi går og samler affald. Vi kunne godt tænke os at der var nogen flere med, så vi kunne lave nogle events lidt oftere. Man skal være med, hvis man har en kærlighed for naturen, til vores land, og vil passe på dyrene og os allesammen, tilføjer Annatina Holm.

Synlighed skaber bevidsthed

Annatina og Claudia indrømmer, at det er en hårfin balance mellem at kommunen, og affaldssamlere som dem selv, tager skraldet for dem der bare smider det. Og at folk så risikerer at vænne sig til at der bliver ryddet op efter dem.

– Men jeg tror at det på et tidspunkt vil vende, jo mere vi er ude, jo mere vi er synlige med vores affaldsindsamling, mener Claudia Bak.

– Mange tænker ikke over hvorfor de bare smider ting. Det handler om at gøre det nemt for folk og om opmærksomhed – røde skraldespande, for eksempel. Men også om at gøre folk bevidste om at det er et problem at smide ting på gaden og i naturen, tilføjer Annatina Holm.