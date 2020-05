Bæredygtige indkøb

Shopping bag mesh with healthy vegetables on a white isolated background. Zero waste. Man's hand holding bag with mesh products.

Foto: Colourbox.

Gladsaxe Kommune har vedtaget ny indkøbspolitik

Af Peter Kenworthy

– Jeg er virkelig stolt af Gladsaxes nye indkøbspolitik. Det offentlige Danmark køber jo ind for rigtig store beløb hvert eneste år. Derfor har vi også et ansvar for at sikre, at vi stiller krav til vores leverandører om bæredygtighed. Og med den nye indkøbspolitik skruer vi ekstra op for den sociale og miljømæssige bæredygtighed og sætter en klar retning for leverandørerne og det, vi køber ind, siger Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A).

Den nye indkøbspolitik skal, ifølge borgmesteren, sikre bæredygtighed i alle kommunens indkøb.

– Kommunens indkøb skal først og fremmest understøtte brugernes og borgernes behov, men via vores indkøb, ønsker vi også at understøtte visionen og de politiske målsætninger i Gladsaxestrategien ved at tænke både klima og miljø, sociale forhold samt omkostninger og kvalitet ind, når vi køber ind, står der i den nye strategi.

I strategien er der blandt andet mål for øget andel af økologiske fødevarer og køb af miljømærkede produkter, samt at kommunens aftaler kan føre til beskæftigelse af udsatte borgere. Gladsaxe Kommune køber ind for 1,6 milliarder kroner årligt.

– Med en samlet indkøbsvolumen på op imod 100 milliarder kroner om året er kommunernes indkøb et oplagt sted at starte, hvis man vil realisere bæredygtige ambitioner og grøn omstilling … Bæredygtighed og effektiviseringer er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger – de to hensyn kan sagtens gå hånd i hånd, siger Kommunernes Landsforening (KL).

KL fremhæver blandt andet Gladsaxe Kommunes svanemærkede børnehus som et godt eksempel på, hvordan man kombinerer bæredygtighed med økonomiske gevinster på bundlinjen, i KL’s fælleskommunale indkøbsstrategi for 2020-2024.

Ifølge Advices bæredygtighedsbarometer fra sidste år, mener en tredjedel af danskerne at politikerne har det største ansvar for at sikre en bæredygtig udvikling. Politikerne er dog tæt fulgt af virksomhederne, som cirka hver fjerde dansker anser som den vigtigste aktør for at sikre en bæredygtig udvikling. To ud af ti af danskerne mener, at forbrugerne eller borgerne har det største ansvar.

FAKTA

Ifølge Forbrugerombudsmanden defineres en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i Brundtland-kommissionens rapport om miljø og udvikling fra 1987. ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”, står der blandt andet i rapporten.

Det kan dog være vanskeligt at formulere tilstrækkeligt præcise påstande om, at et produkt, en aktivitet eller en virksomhed er bæredygtig(t), uden at forbrugerne bliver vildledt, pointerede Forbrugerombudsmanden i en vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande fra 2014.