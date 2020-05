Bedre busser og tog, tak

Over halvdelen af rejserne i Gladsaxe Kommune foregår med personbiler. Foto: Peter Kenworthy.

Cowi-rapport anbefaler udvikling af den kollektive transport i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Der forventes en betydelig befolkningsvækst samt flere arbejdspladser og dermed også et større behov for transport i Gladsaxe Kommune. Også fordi omkring halvdelen af alle familier ikke råder over en bil.

– Og da vejene i og omkring Gladsaxe Kommune allerede er godt fyldte, er behovet for alternative transportmuligheder til bilen af stor betydning. Udviklingen af den kollektive transport er i den forbindelse centralt, skriver rådgivningsvirksomheden Cowi i en rapport om status og udviklingsmuligheder for den kollektive trafik i Gladsaxe Kommune. Cowi anbefaler blandt andet gode skiftemuligheder mellem bus, tog og letbane, i rapporten.

Der skal desuden arbejdes med Skovbrynet Stations potentiale. Bus 250S skal udnyttes bedre, da der er uudnyttede potentialer for passagervækst i Høje Gladsaxe og Bagsværd Erhvervskvarter. Buslinjerne 400S, 200S og 250S kan opgraderes til BRT (Bus Rapid Transport). Og en letbane mellem Gladsaxe og Nørrebro kan skabe bedre tilgængelighed til byen, mener Cowi.

Den kollektive trafik står, ifølge Cowi, for lidt under en tiendedel af rejserne til/fra og internt i Gladsaxe Kommune. Personbiler står for over halvdelen og cykel og gang for den sidste tredjedel.

pk