Begrænset genåbning

GIF Gymnastik naturtræner i Mørkhøj. Foto: Kaj Bonne.

Udendørs idrætsanlæg har lempet for foreningsidrætten

Af Peter Kenworthy

I Gladsaxe Kommune er der blandt andet genåbnet for tennis, cykling, atletik, rosport og udendørs gymnastik. Aktiviteterne skal dog blandt andet kunne ske med to meters afstand mellem deltagerne, i så små hold som muligt, med så få deltagere af gangen som muligt og højest med 10 personer.

– Alle idrætsforeningerne sidder nu og tænker, hvordan kan vi gøre det inden for rammerne. Og hvornår er der for mange smågrupper til at det er en stor gruppe – hvornår er grænsen nået? Og der skal man bruge sin sunde fornuft, siger generalsekretær i Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, Per Seier.

Han beder de forskellige idrætsgrene om at rette sig efter DIF og DGI’s udmeldinger, og specialforbundenes vejledninger, tilføjer han.

Skønt at være ude

Hos GIF Gymnastik er man startet op med naturtræning og senior teamgym, på de små græsarealer omkring gyngemosehallen, fortæller bestyrelsesformand, Frank Bøgelund Jensen.

I Bagsværd Atletik er man også startet en smule op, dog ikke for de yngste. Kasteredskaber bliver sprittet af før og efter brug, og må kun hentes af dem der benytter det under træningen. Alle er klædt om hjemmefra, og har håndsprit med, fortæller formand Anne Line Mørck.

Også hos Sports College Gladsaxe (SCG), hvor træningen ofte foregår individuelt, har man benyttet sig af muligheden.

Alle linjer møder ind omklædt til træning på SCG´s forskellige udendørs faciliteter, og tager hjem i bad efter endt træning, fortæller Magnus Gjesing Christensen fra SCG.

– Alle elever og trænere på SCG var superglade for at se hinanden i tirsdags, men alle var bevidste om hvor alvorligt vi skal tage hele situation – så træningen var anderledes end den plejer at være, men det var skønt at være ude igen, tilføjer han.