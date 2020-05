Bredt samarbejde skal sikre gode busforbindelser

Af Ole Skrald (A), Jakob Skovgaard Koed (A) og Kristian Niebuhr (O) hhv. formand, næstformand og medlem af Trafik- og Teknikudvalget

Tallene taler sit tydelige sprog, når man ser på det faldende antal buspassagerer i Høje Gladsaxe, og derfor skal busbetjeningen forbedres i bydelen ved den kommende busbestilling i efteråret.

Vi er glade for, at et samlet Trafik- og Teknikudvalg nu er enige om, at alle muligheder for en bedre busbetjening nu skal undersøges, i samarbejde med Movia og Region Hovedstaden. Herunder hvordan 250S kan komme tilbage på Gladsaxevej og betjene Høje Gladsaxe, samtidig med at Mørkhøj ikke mister sin adgang til bussen. Det stigende antal buspassagerer på Gladsaxe Møllevej viser nemlig også, at efterspørgslen på gode busforbindelser i erhvervskvarteret og Mørkhøj bydelen fortsat er høj.

Det har dog aldrig været byrådets og Trafik- og Teknikudvalgets beslutning at flytte ruten for 250S, som Lise Tønner skriver i avisen den 13. maj. Det er ligesom i 2016, Regions Hovedstadens endelige godkendelse der afgør hvordan de regionale linjer, herunder 250S, kører.

Vi vil, sammen med resten af udvalget, gøre vores yderste for at 250S kommer flest mulige borgere til glæde, og at Høje Gladsaxe får bedre busforbindelser.