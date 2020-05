Brug plakater til at peppe hjemmet op

SPONSORERET INDHOLD: Har du også haft en trang til at få lidt andre farver ind i hjemmet, men har ikke økonomisk overskud eller energi til at gå på jagt efter nye møbler? Måske har du bare brug for at råd eller to til til, hvordan du kan peppe dit hjem op? Det forstår vi godt.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er virkelig svært at finde rundt i, når man også skal have hverdagen til at køre rundt. Derfor kommer interior nok ikke lige i første række, især ikke når man allerede har alle de møbler, man har brug for. Men det betyder nødvendigvis ikke, at det ikke mangler. Læs med her og find let inspiration.

Hvorfor plakater?

Ja, hvorfor plakater? Det er svært, hvorfor man plakater virkelig bare kan gøre det ekstra for en stue? Det handler om, at de hvide eller bare vægge ikke er bare længere. Det gør utroligt meget for viben i rummet, fordi følelsen af rummet skifter totalt, når du hænger noget op. Derudover kommer det jo selvfølgelig også meget an på, hvilken slags stil, som man har. Hvis man kører en meget minimalistisk stil, så skal man ligesom også have fat i noget tilsvarende. Her kunne plakaterne give et lille sprøjt af farve, som møblerne måske mangler. Det der er så fedt ved plakater er, at de simpelthen er så fleksible. Du skal egentlig bare bruge en væg, så kan du hænge dem op, og du kan helt selv bestemme hvor. Nogle steder giver selvfølgelig mere mening end andre, men derudover er det egentlig helt op til dig.

Som vi snakkede om før, så skal man have tanke på sin stil, når man begynder at shoppe plakater. Det duer jo ikke at have 1000 forskellige stilarter medmindre det selvfølgelig er, hvad man går efter og er god til at blande. Trenden lige nu er dyr og kunstneriske plakater. De findes i mange former og farver, og det er det, som er så fedt ved dem. De er meget ligetil, og når man har et kæmpe udvalg af plakater, så skal man nok finde noget, som passer ind i stuen. Husk dog aldrig at købe noget, som du tvivler på. Det er bedre at være sikker. Vi er dog så heldige i dag, at man kan købe og sende tilbage, så man kan afprøve. Den metode benytter vi os tit af, fordi det giver en vis frihed. Held og lykke med jagten!