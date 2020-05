Corona-app til debat

Foto: Colourbox.

Arbejdet med - og debatten om – en app som kan holde øje med vores interaktioner med hinanden under coronakrisen er i fuld gang

Af Peter Kenworthy

For at inddæmme smitte med covid-19, arbejder de danske myndigheder for tiden med at udvikle en app, som kan monitorere borgernes interaktioner med hinanden. Lignende apps er allerede taget i brug i andre lande, herunder Kina, Norge og Australien.

– Formålet med den kommende smitteopsporingsapp er at give borgerne et konkret værktøj til smittesporing og dermed hjælpe os med at stoppe smittekæder af coronavirus, udtalte sundhedsminister Magnus Heunicke 1. maj.

Dataetisk Råd inddrages løbende i arbejdet med appen, som også er på dagsordenen som en del af arbejdet i det nationale Cybersikkerhedsråd, fortæller Digitaliseringsstyrelsen.

– Appen udgør en ny form for teknologianvendelse fra myndighedernes side, der fordrer meget omhyggelige overvejelser og forberedelser. Det bør sikres, at etiske grænser respekteres, uanset at vi befinder os i en helt særlig situation, udtaler formand i Dataetisk Råd, Johan Busse. Heri havde rådet en vigtig rolle, tilføjede han.

Det har været en del diskussion om appen. Blandt andet i Folketinget, hvor SF’s Karina Lorentzen Dehnhardt 7. maj stillede et såkaldt §20-spørgsmål om hvorvidt regeringen vil ”følge anbefalingen fra over 300 af Europas førende eksperter på it-området og introducere en covid-19-app, der lagrer data decentralt, således at der tages højde for borgernes ret til privatliv”.

Digital app-diskussion

Ingeniørforeningen IDA og Institut for Menneskerettigheder havde 13. maj inviteret til et såkaldt ”webinar” om appen, og hvordan man kan spore smitte og samtidig beskytte individets ret til privatliv. Her kunne de over 100 deltagere høre om tre forskellige vinkler på appbaseret smitteopsporing og stille spørgsmål.

Sundhedsordfører for Det Radikale Venstre, Stinus Lindgreen, der er MF’er valgt i Gladsaxe, mener at en app-løsning kan være et vigtigt værktøj i genåbningen, så længe formålet ikke er at holde styr på, hvem den enkelte borger er sammen med. Samt at der er tidsbegrænsning på hvor længe data-oplysningerne bliver gemt.

– Det er et fornuftigt tiltag, men det er afgørende at det er entydigt klart hvad formålet med appen er og det er noget man kan vælge til. Så længe der er samtykke, og du ved hvad du siger ja til, har jeg ikke noget problem med det, fortæller han.

Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, Rikke Frank Jørgensen, pointerede at vi, i krisesituationer som coronakrisen, alle sammen er villige til at acceptere ret store indgreb i vores rettigheder.

– Men det er vigtigt at vi er superskarpe på, i hvilket omfang der er tale om anonymiserede data eller data der er muligt at koble på den enkelte borgere. Den sondring er helt central. Men vi ved meget lidt om effekten af det her. Og det betyder at vi ikke kan forsvare at indføre noget, som er en stor indgriben i borgernes rettigheder, når vi ikke kender effekten, mener Rikke Frank Jørgensen.

Det er derfor statens pligt, at den løsning Danmark vælger er den mindst indgribende, tilføjer hun.

Professor Sune Lehmann fra DTU, der har forsket på området, fortæller at han ville downloade app’en uden tøven, hvis den er minimalt privacy invasiv. Vi er nødt til at prøve app-løsningen, men det er ikke værd at ofre privatlivet for, mener han.

– Men jeg undrer mig lidt over at der er så megen debat netop om app’en. I alle mulige andre sammenhænge giver folk omend meget følsomme data væk ganske frivilligt. Og lige præcis her trækker vi en streg i sandet, tilføjer Sune Lehmann.

Frivillig og privat

Efterfølgende fortalte Sundhedsminister Magnus Heunicke (A) følgende til Folketinget:

– Det er selvfølgelig frivilligt for borgeren at hente appen, og det er en helt afgørende forudsætning, at appen kan understøtte smitteopsporing på effektiv og sikker vis, og at den lever op til krav om privacy og beskyttelse af vores alle sammens privatliv.

Den ny app vil bruge ny teknologi fra Apple og Google, og den nye teknologi er baseret på en såkaldt decentral dataopbevaring, tilføjede sundhedsministeren.

– Formålet er ikke at kortlægge borgernes adfærd, forsikrede han.

En politisk aftale, der fastlægger principper for appens privatlivsbeskyttelse, datasikkerhed, formål og den teknologiske løsning, blev indgået fredag.

Appen er baseret på frivillighed og anvender en decentral kontaktregistrering, hvor data om borgeres kontakter udelukkende gemmes på telefonen. Den baseres på ny teknologi fra Google og Apple, som i disse uger indarbejdes i den danske app, som udvikles af it-virksomheden Netcompany, fortæller Sundheds- og Ældreministeriet.

– Appen skal give borgerne et konkret værktøj til smittesporing og dermed hjælpe med at stoppe smittekæder af coronavirus. Samtidig vil brugerne af appen kunne dele kontaktdata med sundhedsmyndighederne, hvis den enkelte vælger det til, tilføjer man. Appen forventes færdigudviklet og klar til lancering i juni.