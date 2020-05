Digitale byrødder

Byrådssalen var næsten tom til månedens byrådsmøde, og dem, der var der, kiggede mest ned i deres skærme. Foto: Peter Kenworthy,

Byrådsmødet i sidste uge blev holdt digitalt

Af Redaktionen, redigeret

På grund af coronakrisen blev byrådsmødet onsdag den 29. april afholdt på kommunikationsplatformen Teams, og det var ikke muligt at overvære mødet i byrådssalen som normalt. Borgmesteren var det eneste byrådsmedlem i salen, sammen med en håndfuld embedsmænd, og byrådet deltog online.

I dagens anledning havde man sprunget sangen inden byrådsmødet over. Og det krævede mere teknisk snilde fra byrådsmedlemmerne end sædvanligt, at komme til orde eller stemme om punkterne på dagsordenen.

Forbindelsen røg i kort tid under et enkelt punkt, et par stykker kom ikke på talerlisten og afstemningssystemet var lidt genstridigt. Men med et par sms’er og lidt tålmodighed lykkes det at afholde mødet uden de store problemer.

Man kan dog, som altid, genhøre hele mødet på gladsaxe.dk/byraadpodcast pk