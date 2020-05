En befriende dag

Mange måtte betale for frihedskampen med livet, inden befrielsen kom. Blandt andet Ib Mogens Bech Christensen, med dæknavnet ”Knud” fra modstandsgruppen ”1944”, som blev dræbt under ildkamp med Gestapo, lige overfor Højgård på Bagsværd Hovedgade, den 23. april 1945. Han fik en mindeplade i 1997. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe-borgerne fejrede befrielsen for 75 år siden med jubel, flaghejsning, levende lys i vinduerne og fyrværkeri

Af Peter Kenworthy

Den 4. maj 1945 om aftenen kom budskabet fra London om, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig, efter fem års besættelse af Danmark – med virkning fra den 5. maj om morgenen.

I radioen kunne danskerne høre radiospeaker Johannes G. Sørensen, via BBC’s dansksprogede nyhedsudsendelse, fortælle den danske befolkning:

– I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.

I Folkebladet kunne man læse, hvordan Søborg Hovedgade kort tid efter var et bølgende hav af jublende mennesker, hvordan flag røg til tops i flagstængerne, levende lys tændtes i vinduerne og fyrværkeri blev affyret.

I Socialdemokraten kunne man et par dage senere læse, at hundredvis af stikkere allerede var blevet likvideret, og at en stikkerjagt på Stengårds Allé ”gav gode resultater”.