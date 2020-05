Færre indlæggelser med corona

Foto: Colourbox

Antal coronasmittede i Gladsaxe er svagt stigende men antallet af indlæggelser i regionen er faldende

Af Redaktionen, redigeret

Ifølge tal fra Statens Serum Institut, opgjort 16. maj, er der testet 5.368 Gladsaxe-borgere for corona. Der er samtidig rapporteret 254 COVID-19-tilfælde, hvilket svarer til 365 smittede per 100.000 indbyggere – såkaldt kumulativ incidens.

Den 1. maj var der til sammenligning registreret 219 COVID-19-tilfælde og 17. april registreret 167 COVID-19-tilfælde i Gladsaxe.

Gentofte har, for 16. maj, mindre smittetal end Gladsaxe, Herlev har en større kumulative incidens end Gladsaxe, København nogenlunde samme, mens den for Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner ligger væsentlig lavere.

I Glostrup havde man 16. maj hele 663 smittede per 100.000 indbyggere, mens man i flere ø-kommuner og i nogle i jyske kommuner havde under 10.

I Statens Serum Instituts epidemologiske overvågningsrapport for 16. maj, kan man læse at udviklingen i antal patienter indlagt med bekræftet COVID-19 i Region Hovedstaden i den seneste uge har været faldende, dag for dag.

Over halvdelen af laboratoriebekræftede COVID-19-tilfælde og antal døde af COVID-19 i Danmark er fra Region Hovedstaden, der også har den klart højeste kumulative incidens.