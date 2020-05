Flere arbejdsløse

Ledigheden er steget med mere end 40 procent i Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

På godt otte uger har den økonomiske krise, som coronakrisen har skabt, resulteret i flere 47.000 flere ledige. Ledigheden har ramt hårdt landet over, og i hver fjerde kommune er der endog sket en stigning på over 40 procent, viser en ny Momentumanalyse af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for udviklingen i ledigheden fra 8. marts til 30. april. Blandt de kommuner, hvor ledigheden er steget med over 40 procent er Gladsaxe og nabokommunen Herlev. Stigningen er størst på Bornholm og i Vestjylland. pk