Flyveforbud til uglerne

Det varer lidt endnu, før man igen kan se AB Gladsaxes spillere indtage banen på Gladsaxe Stadon. Foto: Peter Kenworthy

Fodboldens Superliga og 1. division får lov at starte op. AB Gladsaxe må vente

Af Peter Kenworthy

– Den professionelle idræt har været lukket ned i Danmark siden starten af marts 2020 som følge af COVID-19. På grund af kontrol over smittespredningen, kan de øverste ligaer nu åbne igen uden tilskuere, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse lørdag.

AB Gladsaxe får ikke umiddelbart mulighed for at spille kampe i herrernes 2. division, selvom der er blevet åbnet op for at fodboldklubberne i Superligaen og 1. division kan spille. Kvindeligaen har også fået grønt lys.

AB’s bestyrelsesformand, Torben Oldenborg, fortæller at man arbejder målrettet i Divisionsforeningen på, også at få 2. division åbnet.

– Det er vigtigt at finde op- og nedrykkere i år, således at næste års turnering bliver normaliseret og konstant. AB støtter ikke en udskydelse af dette. Bliver 2. division tillige genåbnet snart, hvilket AB til fulde støtter og håber, bliver det med så mange kampe som muligt gennemført, siger han.

– Vi i AB Gladsaxe vil spille om det, og det om så der skal mange flere hverdagskampe til. Vi mangler en udekamp i Ringkøbing, den vil vi gerne have placeret i weekenden, men de to udekampe vi har tilbage i Odense, dem tager vi da gerne en hverdagsaften, tilføjer Torben Oldenborg.

Breddefodbolden har også fået mulighed for at lave visse aktiviteter, i henhold til ”corona-regler”, hvor der blandt andet skal holdes afstand og ikke kan trænes normalt eller spilles kamp, fortæller DBU. Det samme har de øvrige udendørsidrætter.

Ifølge Kulturministeriet kan også den øverste række i mændenes og kvindernes håndboldturnering, mændenes ishockey, badminton og trav- og galopløb, samt atleter på internationalt niveau starte op igen.