Forvaringsdom for drabsforsøg

Foto: Kaj Bonne

Fem blev dømt i forbindelse med drabsforsøg begået i Søborg i juni sidste år

Af Redaktionen, redigeret

– Tre mænd og to kvinder er i dag dømt for blandt andet drabsforsøg, legemsangreb af særlig, rå, brutal eller farlig karakter samt besiddelse, transport og overdragelse af skydevåben. Der blev givet fra to i halvt års fængsel op til forvaring i straf. Forholdene fandt sted i Søborg og Ballerup. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse fredag.

De tre mænd blev blandt andet dømt for sammen at have opsøgt en 36-årig mand på dennes bopæl på Nordfrontvej i Søborg den 30. juni 2019, hvor de sammen med flere andre ukendte medgerningsmænd truede ham med en skarpladt pistol og efterfølgende overfaldt ham i hans have.

– Den 36-årige gik ud og mødte dem ved indgangen til haven. Her tog den ene – den 23-årige mand – en skarpladt pistol frem og pegede på den 36-årige. Han greb resolut fat i pistolens løb for at få den væk, og det kom til håndgemæng. I den forbindelse blev den 36-årige væltet omkuld og fik slag og spark i hovedet og på kroppen af flere af gerningsmændene og fik derudover fem knivstik, fire i ryggen og en i balden. To af knivstikkene var cirka 10 cm dybe. Under overfaldet gik pistolen af, og den 36-årige fik et strejfskud i hånden, fortæller Retten i Glostrup, hvor de fem fredag blev dømt.

Den hovedtiltalte nu 24-årige mand blev foruden drabsforsøget den 30. juni 2019 også dømt for den 20. juli 2019, at have skudt en yngre mand i låret på Pederstrupstien i Ballerup. Retten dømte samtidig én af de andre mænds kæreste for at have overdraget pistolen sammen med en række andre våben, som hun fik overtalt sin veninde til at gemme og opbevare.

Farlig for andre

Retten vurderede at den hovedtiltalte må betragtes som så farlig for andres liv og helbred, at den idømte ham forvaring på ubestemt tid. Der blev lagt vægt på, at han tidligere gentagne gange var dømt for vold, røveri og drabsforsøg, og at han nu på ny blev dømt for særdeles personfarlig kriminalitet.

Dommen er, ifølge anklager ved Københavns Vestegns Politi, Julie Engstrøm Skovgaard, kulminationen på en længerevarende og grundig efterforskning.

– Det er heldigvis forholdsvis sjældent, at så relativt unge personer bliver vurderet så farlige, at en dom til forvaring på ubestemt tid er den eneste mulighed for at beskytte borgere mod personen. Men jeg må sige, at jeg er tilfreds med, at retten og nævningetinget i det her konkrete tilfælde var enige med Retslægerådets indstilling og anklagemyndighedens påstand i sagen, tilføjer, Julie Engstrøm Skovgaard.

De to andre mænd blev idømt ni års fængsel. Kæresten blev idømt to et halvt år fængsel, mens veninden blev idømt en behandlingsdom. Hun modtog dommen, mens de fire andre ankede.