Fremtidens hovedgade

Når man går eller kører en tur ned af Søborg Hovedgade, skal man efter opgraderingen opleve en mere sammenhængende, grøn og levende gade. Foto: Peter Kenworthy.

20 millioner til opgradering af stykke af Søborg Hovedgade

Af Peter Kenworthy

Byrådet i Gladsaxe Kommune har besluttet af afsætte 20 millioner kroner til at opgradere Søborg Hovedgade fra Dyssegårdsvej til Vilhelm Bergsøes Alle, efter anbefaling fra forvaltningen. Et opfølgende borgermøde måtte aflyses på grund af coronakrisen.

Målet er, ifølge kommunen, at der skal skabes en sammenhængende, grøn og levende Søborg Hovedgade, der understøtter detailhandlen, og hvor der er god fremkommelighed for trafikanter. Forskønnelsesprojektet skal desuden indarbejde klimatilpasningstiltag.

Og Søborg Hovedgade har i mange år trængt til en renovering, fortæller landskabsarkitekt i Gladsaxe Kommune, Steen Himmer.

– Der er afsat 20 millioner, og dem ønsker Trafik- og Teknikudvalget bliver brugt, så vi starter ved kommunegrænsen og arbejder os op ad gaden. Det giver god mening, at starte fra den ene ende og fortsætte i forlængelse af den renovering, der er sket i Gentofte Kommune, tilføjer han.

’En gade med mere liv’

Blandt andet ønsker man fra kommunens side at fortovene bliver bredere, så der kan blive mere plads ved butikkerne, samt at gaden bliver flottere, mere grøn, og at folk bruger gaden mere.

– En gade med mere liv vil være en fordel for byen og for butikkerne. Vi vil have stort fokus på, at generne bliver så små som muligt, men der vil være perioder, hvor man må køre andre veje og parkere andre steder. Men vi er overbeviste om, at det bliver det hele værd, pointerer Steen Himmer.

Arbejdet sættes, ifølge Steen Himmer, i gang i starten af 2022 og forventes færdig inden julehandlen 2022.

Ifølge et idéoplæg fra COWI, lavet sidste år, vil det i alt koste 95 millioner kroner at omdanne arealerne langs Søborg Hovedgade fra Dyssegårdsvej til Buddinge Torv.