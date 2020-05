Går generelt godt

Børnehaverne kan blandt andet tage naturen i brug under coronakrisen for at løse pladsproblemer. Foto: Peter Kenworthy.

Faste grupper og generel tilfredshed i daginstitutionerne

Af Peter Kenworthy

Det kræver lidt is i maven og omstillingsparathed at være forælder, børnehavebarn og pædagog for tiden. Når nu der skal vaskes hænder, sprittes af og holdes afstand.

– Det er en meget vanskelig situation for alle småbørnsforældre i hele landet. Det har vi fuld forståelse for og vi har forsøgt at sikre de bedst mulige forhold, for alle kommunens småbørnsforældre, fortæller souschef for Dagtilbud i Gladsaxe Kommune, Ditte Iversen.

Faste rammer

Aktiviteter i dagtilbuddene er, siden mandag, blevet organiseret i faste grupper med et fast antal ansatte per gruppe og blanding af børn mellem stuerne begrænses.

– Børn kan dog, når der er få børn tilbage, i mindre omfang samles på tværs af et par stuer i det omfang, dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til børnenes trivsel, skriver Børne- og Undervisningsministeriet i retningslinjerne for fase 2 i genåbningen for dagtilbud.

Afstandskravet på 1 meter gælder ikke i forhold til børnenes leg og personalets omsorg, tilføjer man.

Generelt godt og trygt

Genåbningen er indtil videre generelt gået ganske fint, fortæller pædagogerne i en vilkårsundersøgelse fra maj, foretaget af pædagogernes fagforening, BUPL.

For halvdelen af pædagogerne i dagtilbud er genåbningen, både i barneperspektiv og ud fra en helhedsbetragtning, gået godt. Hver femte pædagog har dog oplevet en dårlig genåbning, siger vilkårsundersøgelsen.

I Gladsaxe Kommune mente seks ud af ti pædagoger, ifølge vilkårsundersøgelsen, at genåbningen fungerer godt set fra børnenes perspektiv og ud fra en helhedsbetragtning, mens hver femte mener at den har fungeret dårligt.

Syv ud af ti pædagoger i Gladsaxe føler sig desuden trygge ved at gå på arbejde, otte ud af ti pædagoger mener at normeringen er bedre under genåbningen, og halvdelen af pædagogerne synes at der er bedre mulighed for at lave pædagogisk arbejde end normalt.