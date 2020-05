Glade Gladsaxeklubber

Gladsaxe Hero og VB 1968 må undvære de intense lokalopgør i næste sæson, men begge klubber er glade for DBU’s afgørelse. Foto: Kaj Bonne

Gladsaxe Hero undgår nedrykning og VB 1968 rykker op efter skrivebordsafgørelse i DBU

Af Peter Kenworthy

– DBU’s Bestyrelse har besluttet, efter indstilling fra administrationen og opbakning fra Lokalunionerne, at suspendere nedrykningen for indeværende sæson i Danmarksserien (for herrer) og kvindernes 1. division, skrev DBU i en pressemeddelelse 26. maj.

Og det skulle vise sig at være en god nyhed for de to Gladsaxe-fodboldklubber, Gladsaxe Hero og VB 1968, der i denne sæson begge har spillet i Serie 1, pulje 1.

For efter DBU var færdig med en noget kryptisk kugleramme, og en lang række op og nedrykninger til og fra Sjællandsserien og Serie 1 med mere var udregnet, havde Gladsaxe Hero undgået en nedrykning som man ellers selv havde regnet med.

Heldet har tilsmilet os for en gangs skyld, mente en glad og lettet bestyrelsesformand i Gladsaxe Hero, Per Sundberg, da Gladsaxe Bladet talte med ham.

– Det her er kommet som et lyn fra en klar himmel. Vi var ved at indstille os på at spille i Serie 2, så der var fest og glade dage til træning, siger Per Sundberg.

Han tilføjer at man træner igennem i sommerferien, og at den skal have ”en over nakken” i næste sæson, så klubbens målsætning om at bide sig fast i Serie 1 kan blive opfyldt.

Også VB 1968 havde god grund til at finde champagnen frem. Klubben endte nemlig med at rykke op i Sjællandsserien, hvilket klubben heller ikke havde turde håbe på.

– Vi har kæmpet for det her i lang tid, men vi var ret sikre på at oprykningen glippede igen, så det har været følelsesladet. Men der er stor glæde i klubben, og det er kun fair at vi er tilbage, fortæller en glad bestyrelsesformand i VB 1968, Jørgen Franck.

– Det er dog samtidig lidt vemodigt at rykke op, for vi elsker lokalopgørene mod Gladsaxe Hero og AB, og dem kommer vi til at savne, tilføjer han.