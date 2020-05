Gode råd til dig der vasker tøj

SPONSORERET INDHOLD: Rigtig mange er enige om, at den daglige vask af tøj kan være en kedelige opgave.

I rigtig mange vaskemaskiner er der adskillige funktioner, som de færreste mennesker har et kendskab til. Er du en blandt mange, som også har stået i en situation, hvor man ikke ved, hvilken vaskefunktion man skal bruge? Det kan resultere i fejl, som selv den bedste kan komme ud for. Der er mange faktorer, som kan føre til en fejl. Begreber som temperatur, vaskemiddel, vaskepulver og tøjmateriale er ting, som man skal være opmærksom på, før man trykker på startknappen.

Vær opmærksom på temperaturen

De irriterende og kløende mærker, som befinder sig i stort set alt slags tøj, har vigtig information, når man skal vaske tøjet. Her er der tit noteret, hvilke temperaturgrader, som tøjet bør vasket under. Disse markeringer er trods alt anvisninger, som man ikke altid bør følge. For at sikre, at tøjets kvalitet holder så lang tid som muligt, er det dog vigtigt ikke at gå over den angivne temperatur.

Rigtig meget tøj bør vasket efter, hvad det bliver brugt til, og hvor beskidt det er. En forhåndsregel er, at normalt snavset tøj som T-shirts, bukser, skjorter mm., kan med fordel vaskeS ved 30-40 grader. For sengetøj, håndklæder og tøj, der kan have bakterier på sig, bør man vaske ved 60 grader. Hvis man i enkelte tilfælde har med rengøringsklude eller andet, som har været udsat for værre bakterier fra hhv. toilet eller syge personER, bør man vaske ved 90 grader.

Skån miljøet

I rigtig mange tilfælde kan man vaske ved kolde temperaturer for at vaske bæredygtigt og skåne miljøet. Her er det vigtigt, at man køber vaskemiddel med særlige enzymer, der kan nedbryde pletter og snavs ved lave temperaturer. Der er mange ting, som man skal forholde sig til. Med fordel kan man lade et renseri klare den besværlige opgave, som består i at vaske tøj af forskellige materialer.