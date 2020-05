Hero rykker nok ned

Da Gladsaxe Hero og VB 1968 mødtes i Serie 1 i august, var det med Hero som vinder i en herrefight af et derby. Efter at DBU har besluttet at aflyse resten af sæsonen spiller de to hold sandsynligvis ikke i samme række til næste år. Foto: Kaj Bonne.

Stillingerne fryses fast i Serie 1, pulje 1 hvor Hero ligger sidst

Af Peter Kenworthy