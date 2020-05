Hornet i bund

Det er ikke nemt at arrangere eller komme til kulturarrangementer for tiden. Men i weekenden var der både koncert med Katinka (billedet), drag-banko og biograffilm på programmet ved Telefonfabrikken, drive in-style. Foto: Foto: Kaj Bonne.

Publikum dyttede og blinkede begejstret med lygterne til udsolgt drive in-koncert med Katinka

Af Peter Kenworthy

Selv om den totale nedlukning er ved at være overstået, er muligheden for at tage til kulturarrangementer som vi kender dem stadig ikke for gode. Selvom mange af os savner at komme til fodbold, koncert eller banko.

Men Gladsaxes kulturinstitutioner gav alligevel Gladsaxe-borgere flere oplevelser af kultur og fællesskab i weekenden – fra film og koncert til sprudlende drag queens, der råbte bankotal op. På en måde den nuværende situation nu engang tillader.

Parkeringspladsen bag Richter og Telefonfabrikken på Automatikvej i Søborg var nemlig omdannet til en slags drive in-bio, hvor man følte sig hensat til 70’er-filmen Grease, hvor John Travolta uden held forsøger at befamle og kysse Oliva Newton-John i sin bil.

Drive-in duo

Helt så dramatisk og 50’er-agtigt var det ikke fredag, hvor der var livekoncert med det kritikerroste eksperimenterende popband, Katinka. I dagens anledning i et særligt duoformat med sangerinde Katinka Bjerregaard og guitarist Simon Ask. 63 biler stod linet op foran scenen på en propfyldt parkeringsplads på Automatikvej, hvor publikum brugte horn og lygter for at vise deres begejstring med Katinka da hun gik på scenen og mellem numrene.

– Det her er en helt speciel måde at blive budt velkommen. Vi er virkelig glade for at der er nogle der har fantasi i denne tid, for vi trænger virkelig til at spille, sagde hun med et sort smil.

Vandrende hænder

Hvorefter hun og Simon Ask istemte minimalistiske versioner af ”Pulverkaffe”, der med temaet lunken vand og lunkne problemer ramte stemningen, mens regnen stille og roligt begyndte at sile ned fra en gråmeleret himmel. Og ”Søndermarken”, der indfølende og lettere sørgmodigt mindede publikum om, at ”det var bare en fejl”.

– Det her er noget af det mest nærværende jeg har gjort musikalsk i de sidste par måneder, fortalte Katinka, inden hun greb ukulelen og – meget passende i denne tid – sang om, hvordan der altid er to veje at gå og fare vild på.

Der blev også plads til en affektbetonet, dansksproget version af Sort Sols ”Let your fingers do the walking”, eller lad dine hænder vandre, som Katinka sang.

Og den opfordring fulgte publikum – ved at trykke hornet i bund og lave blinkende lygter, i en hyldest til musikken og det midlertidige drive-in-fælleskab.