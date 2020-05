Hovedbiblioteket delvist åbent

Som en del af anden fase af genåbningen, har biblioteker landet over fået lov at åbne begrænset igen

Af Redaktionen, redigeret

Det gælder naturligvis også i Gladsaxe, hvor det i første omgang er Gladsaxe Hovedbibliotek, der er blevet lukket op for. Filialerne er ikke åbnede endnu.

Det er muligt at hente sine reserverede materialer og aflevere lånte materialer på Hovedbiblioteket. Og så er det faktisk også tilladt selv at gå til hylderne og finde bøger, hvis man gør det kort.

Har man brug for informationssøgning eller litteraturanbefalinger, så kan man ringe til biblioteket og få hjælp.

Plejer man at hente sine reserverede materialer i en af filialerne, vil de nu være på Hovedbiblioteket i stedet.

Desværre er det ikke tilladt at sætte sig og læse avisen, studere, lege eller bruge pc’erne, ligesom man heller ikke kan printe og kopiere.

