HPV-vaccine på skolerne

Den aktuelle sundhedskrise, som vi alle for tiden befinder os i, har om noget sat fokus på vacciner og deres værd i forhold til at redde menneskeliv.

Af Lene Svendborg

Lene Svendborg, Gladsaxe Byråd

Mens de fleste af os venter på en effektiv vaccine imod Covid19, kan vi glæde os over de allerede tilgængelige vacciner der findes.

F.eks. HPV-vaccinen der effektivt forebygger flere typer af kræft – typer der ofte rammer helt unge mennesker.

Ved budgetforhandlingerne i Gladsaxe i 2019, tilsluttede alle partier i byrådet sig mit budgetforslag om, at tilbyde alle vores børn HPV-vaccination, på skolerne.

Formålet er, at gøre det nemt for familierne samt at øge andelen af færdigvaccinerede børn i Gladsaxe.

Planen er, at alle elever i 6. klasse tilbydes de to stik vaccinen består af, udført på skolen af en læge.

Projektet skulle være startet op i maj 2020, men er desværre blevet lidt forsinket på grund af Corona-krisen.

Det betyder formentlig, at de nuværende 6. klasser vil få tilbudt de to vacciner i deres 7. skoleår – én i efteråret 2020 og den anden i foråret 2021 For de kommende 6. klasser bliver de to vaccine-doser givet i hhv. foråret 2021 og efteråret 2021 (i starten af 7. kl.)

Det forventes, at forældrene sidst på sommeren vil modtage nærmere information og mulighed for tilmelding til HPV-vaccinering. Vaccineringen udføres på skolerne af praktiserende læger.

Jeg håber at Gladsaxes forældre vil tage godt imod tilbuddet.