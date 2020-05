Hvem skal nu betale?

I forrige uge skrev Henrik Sørensen at corona-pandemien, bliver samfundsøkonomisk dyrt for Danmark. Det er SF og C enige om. Men her ophører enigheden så også

Af Serdal Benli

Serdal Benli, gruppeformand SF

I forrige uge skrev Henrik Sørensen at corona-pandemien, bliver samfundsøkonomisk dyrt for Danmark. Det er SF og C enige om. Men her ophører enigheden så også.

Den politiske meningsforskel viser sig, når regningen skal fordeles. Hvis der mangler penge i de offentlige kasser er det nærmest en automatreaktion for borgerlige partier, at så skal der spares på velfærdsydelserne til børn, gamle og syge. De, der i forvejen er godt polstret økonomisk, skal skånes. For SF er det anderledes.

De velfærdsydelser, som vi har besluttet er ikke noget SF vil spare på, men det er nødvendige udgifter.

For SF er skatteprocenten til gengæld ikke et magisk tal, der kun kan blive mindre. For SF skal skatten dække samfundets nødvendige udgifter. Det vi er fælles om, er det vigtigste.

SF har været med til at hæve skatten, når det var nødvendigt og i de seneste år har SF også været med til at sænke skatten i Gladsaxe. Det gør vi gerne, men hvis der er en stor nødvendig regning, der skal betales så vil SF ikke være med til at ødelægge vores velfærdssamfund, og SF er ikke bange på at se på om skatteprocenten i denne situation må sættes op. Vi kan ikke på den ene side stemme for hjælpepakker til lønmodtagere og firmaer for så bagefter at overlade regningen til børnene, de gamle og de syge. Sådan spiller klaveret ikke hos SF.