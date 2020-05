Hverdagsteknologi/velfærdsteknologi

På det seneste møde i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, skulle vi have drøftet revidering af kommunens kvalitetsstandarder på udvalgets område. Punktet blev udsat til næste møde i SRU.

Af Lene Svendborg

Lene Svendborg, medlem af byrådet – udenfor parti

Jeg er særligt optaget af ordlyden, der omhandler tilbud til borgerne om benyttelse af hverdagsteknologi (tidl. velfærdsteknologi). Som jeg læser det, vil det i mange tilfælde ikke være muligt for borgeren, at sige nej til teknologiske løsninger og i stedet vælge almindelig kompenserende hjælp, udført af en sundhedsmedarbejder.

Jeg er som udgangpunkt ikke imod teknologi som hjælpemiddel. Jeg har dog altid ment, at borgerne frit skal kunne beslutte, om en teknologisk løsning er det rette tilbud for dem. Det skal føles trygt og rigtigt.

Igennem lang tid har vi i SRU talt meget om ældre og ensomhed. Der søges puljer og nedsættes arbejdsgrupper, der skal bekæmpe ensomhed og fremme mental sundhed.

Samtidig omskriver vi kvalitetsstandarderne på en måde, der vil kunne begrænse besøg af et ægte menneske, i de ældres hjem. For mig er der en disharmoni i dette.

Mit eget arbejdsliv i en hjemmepleje har vist mig én ting med sikkerhed – for ældre mennesker, der er bundet til hjemmet af forskellige årsager, kan et dagligt besøg fra kommunen, selv af kort varighed, betyde alverden for deres trivsel og velvære.

Bl.a. derfor bør hverdagsteknologi være et tilbud, du godt kan sige nej til.

Jeg ser frem til en drøftelse af sagen i SRU.