Hvor er Bruus og Fuglede?

De har vigtigt arbejde i Folketinget. Så hvem kæmper i stedet mod vejstøj i Gladsaxe?

Af Henrik Ahnfeldt-Mollerup

Henrik Ahnfeldt-Mollerup, Højvangen 64‘

De har vigtigt arbejde i Folketinget. Så hvem kæmper i stedet mod vejstøj i Gladsaxe?

Nu er de her igen, disse larmende, energislugende ”græsmaskiner”. I det næste halve år, alle ugens dage vil de modvirke FNs Verdensmål nr. 11,og yde et stort ekstra bidrag til støjen fra store statsveje gennem Gladsaxe kommune. At afskaffe ”græsmaskiner” er billigere end at opsætte støjværn.

Men måske kunne folketinget sætte gang i økonomien, ved bl.a. at bygge støjværn langs statsvejene i Gladsaxe?