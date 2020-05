Hvorfor sorterer vi ikke affald på skolen?

I sidste uge i hjemmeskolen har vi arbejdet meget med affaldssortering, madspild og økologiske varer.

Af Cecilie Schmidt-Hansen, Jasmin Meyer og Amar Deifallah

I sidste uge i hjemmeskolen har vi arbejdet meget med affaldssortering, madspild og økologiske varer. I det hele taget bare bæredygtighed. Vi har undret os over, hvorfor vi har otte forskellige skraldespande derhjemme og sætter meget fokus på det derhjemme, når vi overhovedet ikke får fortalt, at vi skal sortere affald på vores skole.

Vi har kun tre skraldespande i vores klasselokale, en plastikskraldespand, en papirskraldespand og en dagrenovation. Hvis det ikke var for billederne og teksten på skraldespandene, ville man ikke kunne se, hvad der var hvad. Det er som om, det er mere lige meget på skolen, selvom vi er mange flere på en skole, og derfor er det så meget vigtigere, at vi sorterer på skolen.

Vi vil gerne spørge, om der ikke kan komme mere fokus på affaldssortering på skolerne i Gladsaxe Kommune? Vi ved, at man heller ikke går så meget op i at sortere affald på rådhuset, men det er bare så mega vigtigt i sådan nogle store bygninger, at alle giver en hånd med til at sortere affaldet. Vi kan sortere nok så meget skrald herhjemme, men hvis vi ikke giver den en skalle udenfor hjemmet, kan det være fuldkommen ligegyldigt.