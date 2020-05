Ingen flygtninge

Danske kommuner vil næste år modtage cirka 600 flygtninge, forventer Udlændingestyrelsen. Gladsaxe forventes ikke at skulle modtage nogen

Af Peter Kenworthy

København og Herlev forventes heller ikke at skulle modtage nogen flygtninge i 2021, mens Gentofte forventes at skulle modtage 8 og Furesø og Lyngby-Taarbæk 4, ifølge de foreløbige beregnede kommunekvoter.

Kommunerne modtog, ifølge tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, knap 10.600 nye flygtninge i 2015, knap 7.200 i 2016, knap 2.100 i 2017, 840 i 2018 og 730 i 2019. I 2020 forventes landstallet at være cirka 600.

Ifølge FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, er over 70 millioner mennesker tvunget på flugt verden over – 25 millioner af disse er flygtninge under UNHCR’s mandat. Over halvdelen af verdens flygtninge kommer fra Syrien, Afghanistan og Sydsudan.