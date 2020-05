Ingen løftet velfærd

Mads Fuglede forsøger den 13. maj at forsvare Venstres deltagelse i udligningsreformen, der koster Gladsaxe Kommune 24,5 mio. kr. med at de penge, som Gladsaxe-borgerne skal betale i ekstra skat går til at forbedre velfærden i andre kommuner.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF)

Kenneth Kristensen Berth (DF), folketingskandidat

Hvis det da bare var såvel. Men sådan er det desværre ikke. Serviceloftet, der betyder, at der i alle kommuner landet over er et loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge ekstra til serviceudgifter f.eks. ældrepleje, skoler og vedligeholdelse af veje, ændres nemlig ikke med aftalen.

Den fører paradoksalt nok til, at de penge som Gladsaxe Kommune skal aflevere til andre kommuner blot vil blive sat ind på de pågældende kommuners bankbøger og ikke omsat til bedre velfærd. For landets borgere er der således kun tabere i udligningsreformen: Nemlig alle de borgere, der som i Gladsaxe skal betale mere i skat blot for at øge andre kommuners likviditet.